В Петушинском районе компания «Водоканал-Сервис» с августа 2022 года не выплачивала своим сотрудникам зарплату. В результате у работодателя накопился долг перед 19 работниками. По данным

В Петушинском районе компания «Водоканал-Сервис» с августа 2022 года не выплачивала своим сотрудникам зарплату. В результате у работодателя накопился долг перед 19 работниками. По данным областной прокуратуры, сумма оказалась не маленькой – почти 1,2 млн рублей. Причиной, по которой людям не выплачивалась зарплата, оказалась неплатежеспособность единственного крупного контрагента. В результате проведённой проверки, против бывшего руководителя