Во Владимирской области первый заместитель генерального директора фармацевтической фирмы обвиняется...

Во Владимирской области первый заместитель генерального директора фармацевтической фирмы обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 16,5 миллионов рублей.В отношении первого заместителя генерального директора одной из фармацевтических фирм Петушинского района Следственным комитетом Российской Федерации по Владимирской области во взаимодействии региональной ФНС России завершено расследование уголовного дела.Она обвиняется в совершении преступления в целях уклонения от уплаты недоимки по налогам, сборам и страховым взносам перевела на счет сторонних организаций под видом платежей 16,5 миллионов рублей.В результате противоправных действий в бюджет не поступило обязательных платежей на сумму около 14 миллионов рублей. В ходе следствия обвиняемая добровольно погасила начисленные налоговые обязательства.В ходе следствия возбуждено уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением и направлено в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу.Фото pxfuel.com