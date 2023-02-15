Во Владимирской области первый заместитель генерального директора фармацевтической фирмы обвиняется...
Во Владимирской области первый заместитель генерального директора фармацевтической фирмы обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 16,5 миллионов рублей.
В отношении первого заместителя генерального директора одной из фармацевтических фирм Петушинского района Следственным комитетом Российской Федерации по Владимирской области во взаимодействии региональной ФНС России завершено расследование уголовного дела.
Она обвиняется в совершении преступления в целях уклонения от уплаты недоимки по налогам, сборам и страховым взносам перевела на счет сторонних организаций под видом платежей 16,5 миллионов рублей.
В результате противоправных действий в бюджет не поступило обязательных платежей на сумму около 14 миллионов рублей. В ходе следствия обвиняемая добровольно погасила начисленные налоговые обязательства.
В ходе следствия возбуждено уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением и направлено в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу.
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