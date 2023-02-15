Во Владимирской области покупатели могут проверить продукты питания с помощью специального...

Во Владимирской области покупатели могут проверить продукты питания с помощью специального приложения.Просроченным продуктам не место на столах владимирцев. В феврале в нашей стране заработала система "Честный знак". Она позволяет не только обнаружить некачественный товар, но и ограничивает возможность его продажи. Подробнее Александра Лебедикова.Узнать необходимую информацию о товаре теперь можно в одно нажатие. А точнее - в одно сканирование QR-кода. С 1 февраля в России действует специальное приложение - "Честный знак". Программа не только рассказывает, из чего сделан продукт, но и позволяет покупателю оперативно сообщать о нарушениях.Галина Шмакова, сотрудник Роспотребнадзора по Владимирской области:- Данный цифровой знак гарантирует безопасность и выявляет продукцию контрафактную, изготовленную в неустановленных местах. Проверки можно проводить, не выходя из кабинета, так как эта система действует онлайн и выявить нарушителя мы можем без взаимодействия с юридическим лицом.Александра к выбору продуктов подходит ответственно. В случае обнаружения просрочки обращается к сотрудникам магазина. О приложении девушка узнала только что, но уже успела оценить его пользу.Это приложение теперь устанавливается на кассах в некоторых магазинах. Если срок годности товара истек, программа не позволит кассиру завершить продажу.- Пробиваем товар по qr-коду, завершаем покупку, видим - в выписке есть маркированный товар, запрещенный к продаже. Срок годности на данный товар уже истек, соответственно, он списан и подлежит утилизации.В нашем регионе к такой системе проверки пока присоединился один ритейлер, в эксперименте участвует только молочная продукция, однако в дальнейшем список товаров, входящих в систему "Честный знак" будет пополняться. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора уже наблюдают сокращение числа жалоб от потребителей, а значит, эффект есть.Александра Лебедикова, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”