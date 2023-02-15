При помощи властей открыт пункт плетения, который работает с раннего утра и до позднего вечера.

Жители Гусь-Хрустального плетут маскировочные сети для СВО на Украине. Идейным вдохновителем проекта стала Олеся Томкович.При помощи властей она открыла пункт плетения, который работает с раннего утра и до позднего вечера.«Одни плетут целыми днями, другие приходят помогать после работы, третьи нарезают материал дома, а затем передают его нам», - поделилась Олеся.Помещение предоставила администрации города.«Это не про что-то материальное, а про неравнодушие, которое вдохновляет нас продолжать начатое дело. Очень нужны люди. Всему научим и покажем», - добавила она.Желающие помочь могут звонить по номеру: 8-(968) 607-93-33.