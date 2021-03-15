Президент Белоруссии Александр Лукашенко потерпел поражение по нескольким фронтам. Политик становится все большей обузой для высших слоев общества.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потерпел поражение по нескольким фронтам. Политик становится все большей обузой для высших слоев общества.В начале марта Международный олимпийский комитет (МОК) отказался признать назначение старшего сына президента Александра Лукашенко на должность главы Национального олимпийского комитета (НОК) республики. Одновременно с этим Европейский вещательный союз заявил о недопуске песни белорусской группы "Галасы ЗМеста" к участию в "Евровидении".Поражение на двух фронтах Лукашенко прокомментировал "совсем невнятно", отметили авторы телеграм-канала "Кукловод и овца". По их мнению, причиной провала стало "бесконечное самолюбие" главы республики. Теперь президент вынужден оправдываться перед своими соратниками за новые санкции МОК и проблемы с "Евровидением".Свои неудачи связывает с вмешательством Запада во внутренние дела Белоруссии. Президент не раз говорил, что Европа и Соединенные Штаты хотят дестабилизировать обстановку в республике. Он подчеркивал, что недоброжелатели рассматривают Белоруссию как "трамплин для нападения на Россию".Авторы "Кукловода и овцы" приходят к неутешительному выводу: за 25 лет власти Александр Лукашенко заметно сдал как публичный политик. Президент больше не может достойно реагировать на информационные атаки: вместо этого он теряется, нервничает и озвучивает несвязанные между собой тезисы."Для режимных элит он все больше становится обузой, тем, кто утратил хватку", – сказали аналитики.