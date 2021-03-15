Чем в итоге закончилась ссора неизвестно, но в МВД заявлений или обращений по факту произошедшего не поступало.

Во Владимире в одного из пассажиров автобуса 7 «С» попала массовая драка, которая произошла 14 марта.появилось во владимирских пабликах ближе к вечеру. На кадрах видно, что молодые люди устроили потасовку прямо в салоне. В ход шли не только кулаки, но и ноги. Замес участников конфликта сопровождался словесной перепалкой и угрозами.Водитель автобуса остановил транспортное средство и открыл двери, чтобы напуганные владимирцы смогли покинуть транспортное средство. Чем в итоге закончилась ссора неизвестно, но в МВД заявлений или обращений по факту произошедшего не поступало.