В четверг, 5 февраля, в микрорайоне Энергетик во Владимире будет ограничено движение. Это связано с проведением плановых учений МЧС, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В четверг, 5 февраля, в микрорайоне Энергетик во Владимире будет ограничено движение. Это связано с проведением плановых учений МЧС, сообщили в пресс-службе городской администрации. Ограничения будут действовать с 10:30 до 12:00 на участке улицы Энергетиков – от поворота на деревню Рукав до поворота на Птицефабрику. Это нужно для обеспечения безопасности во время учений по предотвращению