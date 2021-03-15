К счастью, никто не пострадал.

Видео драки в автобусе маршрута №7 удалось снять очевидцам. Опубликовать мы его не может, так как там присутствует недопустимая лексика. Инцидент произошел во Владимире в Прощеное воскресенье. К счастью, никто не пострадал.По информации пресс-службы областной полиции, сообщений по состоянию на сегодня по этому поводу не было.Судя по кадрам, автобус был переполнен. А перед тем, как в него сесть, людям пришлось ожидать его более 20 минут. Кто-то из пассажиров стал возмущаться из-за двух колясок. В итоге произошел конфликт и завязалась драка между мужчинами.Напомним, последнее время владимирцы практически ежедневно жалуются на работу общественного транспорта и его состояние. Некоторые из автобусов превратились в . В один из февральских дней люди были . Кроме того,в пассажирском транспорте несколько раз происходили . Прокуратура подключилась к проблеме и общественного транспорта во Владимире.