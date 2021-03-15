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<a href="https://33live.ru/novosti/15-03-2021-za-vyxodnye-v-podmoskove-besplatno-razdali-13-tysyach-blinov.html" target="_blank">За выходные в Подмосковье бесплатно раздали 13 тысяч блинов</a> - На ярмарках в честь Масленицы 13 и 14 марта в Московской области приготовили порядка 165 тысяч блинов, передает сайт . Из них около 13 тысяч людям раздали бесплатно. Отмечается, что наибольший ..