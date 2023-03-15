Александр Авдеев анонсировал обширную реконструкцию ЖКХ в поселке Вольгинский. 15 марта, на...

Александр Авдеев анонсировал обширную реконструкцию ЖКХ в поселке Вольгинский.15 марта, на большой пресс-конференции, губернатор Владимирской области рассказал о ремонте объезда трассы «М-7» через посёлок Вольгинский.В своём официальном telegram-канале Александр Авдеев отметил:«После сдачи М-12 будет отремонтировано порядка 400 км дорог в области. В том числе в Петушинском районе. Значительная часть будет модернизироваться.В посёлке Вольгинском в 2023–2025 годах запланирована реконструкция дорог, водопровода, коллектора, обустройство зоны отдыха».Напомним, ещё в 2022 году было направлено более 65 млн рублей на инфраструктурное развитие посёлка Вольгинский Петушинского района: https://vladtv.ru/society/137572/Фото: официальный сайт Правительства Владимирской области