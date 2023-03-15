Вопрос о судьбе комплекса прозвучал на пресс-конференции губернатора.

Александр Авдеев рассказал о грядущих уголовных делах по строительству . Вопрос о судьбе комплекса прозвучал на пресс-конференции губернатора.«Мы подадим апелляцию на решение суда об отказе от банкротства застройщика, но будут серьезные уголовные дела, в рамках которых будет решаться вопрос со сдачей объектов», - подчеркнул глава региона.Он добавил, что дольщикам предлагался вариант с передачей ЖК Фонду развития территорий, но собственники выступили против.«Те, кто согласился, получили компенсацию - от 80 до 100 тысяч рублей за квадратный метр. А сейчас ситуация другая. Бюджет напряжённый, средств у Фонда нет», - пояснил Александр Александрович.В текущих ценах на возведение новостроек необходим миллиард рублей.Напомним, что в конце февраля владелец стройфирм Игорь Другов дольщикам доплатить по 80-10 тысяч рублей за «квадрат» для ускорения сдачи высоток в эксплуатацию, что их такой вариант развития событий категорически не устраивает.