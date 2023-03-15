Больше 10 лет жители многоквартирного дома в деревне Вашутино Гусь – Хрустального района страдают от неисправной канализации. Сточные воды и фекалии стекают прямо в подвал. Уровень воды

Больше 10 лет жители многоквартирного дома в деревне Вашутино Гусь – Хрустального района страдают от неисправной канализации. Сточные воды и фекалии стекают прямо в подвал. Уровень воды поднимается выше пояса. Большая влажность и постоянные запахи уже сказываются на здоровье жителей. Наталья Тулайкова, местная жительница В подвале канализация, которая не уходит в центральное отведение, а течет