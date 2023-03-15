Погодные капризы продолжаются. Если в среду днём жителей региона порадовали солнце и голубое небо, то в четверг днем в регионе ожидается мокрый снег с дождем, на пешеходных дорожках

Погодные капризы продолжаются. Если в среду днём жителей региона порадовали солнце и голубое небо, то в четверг днем в регионе ожидается мокрый снег с дождем, на пешеходных дорожках образуется гололедица – что добавит хлопот коммунальщикам. Температура будет колебаться: по Владимиру от 0 до +2 градусов ночью, днем до +5, а по области ночью -2…+3, а