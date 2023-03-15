Губернатор Владимирской области определил задачи по укреплению парка коммунальной техники...

Губернатор Владимирской области определил задачи по укреплению парка коммунальной техники региона.- В 2022 году «Владупрадор» закупил 76 единиц уборочной коммунальной техники и спецмашин почти на 700 млн рублей. Это средства областной субсидии, сообщил Александр Авдеев на сегодняшней большой пресс-конференции..В частности, закуплены автогрейдеры, экскаваторы-погрузчики, подметально-уборочные машины, тракторы и асфальтовые катки. Один из самых важных итоговэтого – снижение аварийности на областных и муниципальных дорогах на 4%.- Задача этого года – продолжить укреплять городские и районные парки коммунальной техники, - отметил губернатор.Основные проблемы коммунального сектора – нехватка персонала, существенный износ парка техники и её недостаточность. Например, в Суздале 30 специалистов, а надо 60.Будем привлекать кадры, повышать зарплату, обеспечивать спецодеждой. В пилотном режиме выделили в виде субсидии городу около 50 млн руб. Львиная доля – 32 млн – на приобретение 7 единиц техники.Во Владимире нужно закупить не менее 60 единиц техники на 450,5 млн рублей. Город сам не справится, область будет помогать.- Рассматриваем варианты лизинга на 3 года, уточнил Александр Авдеев.Фото пресс-службы администрации Владимирской области.