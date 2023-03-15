Отличный подарок в год 510-летия царского кремля и города Александрова.

В музее-заповеднике «Александровская слобода» накануне произошло знаменательно-радостное событие. Вернее, не только в музее, скорее, в Банке России, к чему «Слобода... » имеет самое прямое отношение. Вчера, 14 марта, увидела свет памятная серебряная монета номиналом 25 рублей, названная «Музей-заповедник «Александровская слобода», Владимирская область, она вошла в серию «Памятники архитектуры России».Завершен знаковый проект, который начался в конце 2021 года. Тогда руководство соответствующего департамента Банка России обратилось в музей-заповедник с просьбой поучаствовать в вышеозначенной серии и разрешить использование изображений архитектурного ансамбля на серебряной монете. Предложение оказалось очень кстати: приближалось 510-летие царского кремля и запечатлеть «Александровскую слободу» на отечественной валюте и в серебре было невероятно привлекательно.Началась совместная работа серьезных организаций, требующая соответствующего подхода, согласований и т.д. «Очень впечатлил творческий подход и профессионализм художников, которые работали над эскизами. Представленные на утверждение в музей три варианта были все замечательные, но Ученый совет «Слободы» остановился на «ансамблевом» варианте, и результат даже превзошел ожидания», - рассказала зав. отделом музея-заповедника «Александровская слобода» С.И. Смирнова.Монета получилась очень красивая, объемная и статусная – ценный сувенир или подарок. На ее лицевой стороне расположено рельефное изображение Государственного герба РФ, надписи «Российская Федерация», «Банк России» и Номинал «25 рублей». На оборотной – рельефное изображение ансамбля на фоне стилизованного неба и растительного орнамента, логотип музея-заповедника в круглой рамке, а также геральдические фигуры льва и единорога, здесь же рельефные надписи «Александровская слобода» и «Владимирская область». Тираж монеты – 1000 штук, т.е. по сути вещь уже коллекционная. Изготовлена из серебра 925 пробы, имеет размер в диаметре 6 см. В ближайшее время экземпляр поступит в фонды музея и займет должное место рядом с «полушками» времени Ивана Грозного.Отличный подарок в год 510-летия царского кремля и города Александрова.