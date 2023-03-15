15 марта в 10:00 в здании Областной научной библиотеки начнется пресс-конференция губернатора Владимирской области Александра Авдеева, основной темой которой станет социально-экономическое

15 марта в 10:00 в здании Областной научной библиотеки начнется пресс-конференция губернатора Владимирской области Александра Авдеева, основной темой которой станет социально-экономическое развитие региона. «Шестой канал» уже на месте и обязательно задаст Александру Авдееву несколько важных для жителей вопросов, некоторые из которых читатели прислали нам в соцсетях. Подробно ознакомиться с ходом мероприятия вы можете в нашей