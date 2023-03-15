Самая современная, в техническом оснащении, студия открыта у наших коллег в Туле. В новой студии -...

Самая современная, в техническом оснащении, студия открыта у наших коллег в Туле.В новой студии - огромные видеостены, каждая из которых способна работать автономно; невероятно красивый сценический пол из многослойного закалённого стекла; потолок – пирог из звукоизоляционных полотен для идеального звучания; интерактивный стол ведущего. И всё это приправлено 20-тью киловаттами света! И на этих ста квадратах будут размещаться сразу три совершенно разных по настроению и подаче информации программы: яркое, красочное и воздушное «Утро», отточено-деловой прайм «России 1» и динамичный, всеобъемлющий выпуск «России 24».Исторический старт эфира из новой студии ГТРК «Тула» дали почетные гости. На церемонию специально приехали глава региона Алексей Дюмин и гендиректор ВГТРК Олег Добродеев.Генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олег Добродеев:«Я очень рад вас видеть здесь, в этой без преувеличения одной из лучших студий, в одном из лучших студийных комплексов России. Город-герой Тула этого заслуживает. В какой-то степени мы все были должниками. Спасибо вам огромное!».Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:«Это один из самых авторитетных, уважаемых и популярных холдингов в нашей стране. Каждый день вы выходите со свежими новостями, интересными сюжетами, работаете в центре событий. Уверен, что эта одна из лучших в стране современная студия даст новый импульс для качественной и эффективной работы всего коллектива».Теперь картинка, которую тульские зрители видели на своих экранах более полутора десятка лет, замирает на архивных фото в телемузее и в памяти тех, кто её все это время оживлял.