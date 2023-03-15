Смотрите Вести 14.30: О чем спросили губернатора журналисты? Диалог с прессой. - Общественный...

Смотрите "Вести" 14.30: О чем спросили губернатора журналисты?Диалог с прессой.- Общественный транспорт и второй мост через Клязьму. О чем еще спросили губернатора журналисты? Итоги пресс-конференции Александра Авдеева.Вода с запашком.- Вешние воды принесли стойкий запах навоза. Жители собинского села ВолОсово просят спасти реку КОлочку."Латерна магика!"- Тема - "Волшебный фонарь" и он готовь светить! В Суздале сегодня открывается 28-ой Анимафест.