Смотрите Вести 14.30: О чем спросили губернатора журналисты?
Диалог с прессой.
- Общественный...
Смотрите "Вести" 14.30: О чем спросили губернатора журналисты?
Диалог с прессой.
- Общественный транспорт и второй мост через Клязьму. О чем еще спросили губернатора журналисты? Итоги пресс-конференции Александра Авдеева.
Вода с запашком.
- Вешние воды принесли стойкий запах навоза. Жители собинского села ВолОсово просят спасти реку КОлочку.
"Латерна магика!"
- Тема - "Волшебный фонарь" и он готовь светить! В Суздале сегодня открывается 28-ой Анимафест.