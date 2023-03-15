Прокурор района внёс главврачу медучреждения представление. На бывшего руководителя завели административное дело.

Суздальская районная больница задолжала 62 предпринимателям 21 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Больница заключила с бизнесменами госконтракты на поставку еды, расходных и комплектующих материалов, оказание коммунальных услуг. Контрагенты выполнили свои обязательства, но денег так и не увидели.Прокурор района внёс главврачу медучреждения представление. На бывшего руководителя завели административное дело. Задолженность погашена в полном объёме.