Ремонт здания для филиала медицинского университета ПиМУ во Владимире идет по графику и должен быть сдан к 1 сентября, сообщил во время своей пресс-конференции губернатор Владимирской

Ремонт здания для филиала медицинского университета ПиМУ во Владимире идет по графику и должен быть сдан к 1 сентября, сообщил во время своей пресс-конференции губернатор Владимирской области Александр Авдеев. «Сроки сдачи к 1 сентября подрядчик подтверждает. Устав зарегистрирован, лицензия должна быть получена в июне. И в июне же будет объявлен набор абитуриентов», – заявил глава