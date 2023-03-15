Его кандидатура выбрана во время конкурса, который проводило региональное министерство культуры.

Василий Хорошев возглавил Владимирский областной музыкальный колледж. Его кандидатура выбрана во время конкурса, который проводило региональное министерство культуры.Заявки подавали три кандидата. Двое из них выступили с программами развития учреждения 14 марта во время заседания конкурсной комиссии. Конкуренцию Василию Хорошеву составляла директор школы искусств имени Балакирева в Гусь-Хрустальном Елена Соскова. В результате большинство членов комиссии проголосовали за известного оперного певца.Справочно:Василий Хорошев родился в 1986 году во Владимире. Окончил владимирскую музыкальную школу №2 по направлениям «флейта» и «академический вокал». С 2003 по 2005 год учился в Академическом музыкальном колледже при консерватории имени П.И. Чайковского, а впоследствии поступил и в саму консерваторию. Василий Хорошев выступает в качестве оперного певца не только на отечественной, но и на европейской сцене.