Во Владимирской области ко Дню Победы ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей. Губернатор Александр...

Во Владимирской области ко Дню Победы ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей.Губернатор Александр Авдеев принял решение увеличить размер ежегодной выплаты из областного бюджета к Дню Победы инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и «Жителю осаждённого Севастополя», а также труженикам тыла, сообщила пресс-служба Правительства Владимирской области.Ее получат свыше 4,8 тыс. ветеранов, на эти цели предусмотрено более 48 млн рублей. Эта мера поддержки будет произведена в беззаявительном порядке, сообщили в региональном Министерстве социальной защиты населения.Напомним, что в прошлом году размер выплаты к Дню Победы для инвалидов и участников Великой Отечественной войны составлял 6 тыс. рублей, а для тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и малолетних узников фашистских концлагерей – 4 тыс. рублей.Фото https://www.pxfuel.com/en