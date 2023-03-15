Выпущена 25-рублевая серебряная монета в честь Александровской слободы во Владимирской области....

Выпущена 25-рублевая серебряная монета в честь Александровской слободы во Владимирской области.Серебряную монету, посвященную музею-заповеднику "Александровская слобода", выпустил в обращение Банк России. Ее номинал - 25 рублей, тираж - всего одна тысяча штук.Монета памятная и довольно большая, шесть сантиметров в диаметре. Лицевая сторона оформлена классически: по окружности расположены надписи "Российская Федерация", номинал, год выпуска. Здесь же указано обозначение металла по таблице Менделеева ("аргЕнтум") и проба сплава, масса чистого драгметалла (155 с половиной граммов) и товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора.Оборотную сторону украшает рельефное изображение ансамбля Александровской слободы, выполненное с высокой степенью сходства. На монете есть эмблема музея-заповедника, его название и надпись "Владимирская область". Изображения неба и растительного орнамента нанесены с помощью техники лазерного матирования.