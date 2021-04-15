Единая Россия намерена добиться бесплатного подключения жителей к газу. Свои предложения партия направит президенту Владимиру Путину.

"Единая Россия" намерена добиться бесплатного подключения жителей к газу. Свои предложения партия направит президенту Владимиру Путину.Решить вопрос завышенных цен на подключение к газу попросили жители деревни Грузины Тверской области. Местная жительница обратилась к врио замсекретаря "ЕР" Дмитрию Кобылкину.Она попросила партийца обратиться по этому вопросу к президенту Владимиру Путину.По словам Кобылкина, "Единая Россия" получает похожие обращения из большинства регионов. Он пообещал, что партия обратится к президенту."Подключение должно быть максимально разгруженным для человека. Это нужно сделать за счет средств государства. Это будет правильно», — подчеркнул он.Партия уже предлагала механизм бесплатного подключения к газу. Возложить затраты предполагалось на "Газпром".Президент России поручил завершить газификацию страны к 2030 году. Для этого необходимо создать единого регионального оператора в этой сфере, говорил глава партии Дмитрий Медведев.Оператор должен помогать людям в оформлении документов по принципу одного окна. Это сократит сроки подключения в два раза.Ранее сообщалось, что единороссы намерены к президенту с предложением обновить автопарк скорой помощи в регионах. Просьбу к партийцам подключиться к решению проблемы озвучили участники Всероссийского форума волонтеров-медиков.