Пресс-секретарь президента России высказался о возможной встрече глав России и США. Дмитрий Песков отметил, что Москва не будет спешить с этим вопросом.

Пресс-секретарь президента России высказался о возможной встрече глав России и США. Дмитрий Песков отметил, что Москва не будет спешить с этим вопросом.Официальный представитель Кремля заявил, что Москва и Вашингтон не станут торопиться спроработкой встречи. Также Дмитрий Песков подчеркнул важность того, чтобы такая инициатива и слова о необходимости диалогаимели взаимосвязь с реальными делами.Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что предложение Соединенных Штатов провестивстречу двух президентов в "одной из третьих стран" является новым. По словам Пескова, Москваизучит его перед тем, как принять решение и начать тщательную проработку по дипломатической линии.Кроме того, представитель Кремля отметил, что если Вашингтон послепредложения о проведении саммита введет новые санкции против России, то наша страна будет рассматривать это как расхождение слов властей США с реальными делами.Напомним, Джо Байден позвонил российскому коллеге 13 апреля и предложил ему провести в ближайшие месяцы встречу, чтобы обсудить отношения . В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что личная встреча лидеров двух стран может быть предстоящим летом. Позже Дмитрий Песков заявил, что американские власти предлагалипровести саммит в одной из европейских стран.