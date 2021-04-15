Цифровым сервисом Wink от «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях пользуются более 100 тысяч человек. Только за три месяца текущего года количество абонентов выросло почти на 10 %. ..

Цифровым сервисом Wink от «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях пользуются более 100 тысяч человек. Только за три месяца текущего года количество абонентов выросло почти на 10 %. Более 60 % пользователей используют для просмотра видеоконтента ТВ-приставки, остальные 40 % – телефоны, планшеты, персональные компьютеры.Wink – мультимедийная онлайн-платформа, которая объединяет цифровое ТВ, онлайн-кинотеатр, аудиокниги и образовательный контент. Сервис доступен в мобильном приложении, на веб-портале, Smart TV и обычном телевизоре с помощью ТВ-приставки. На платформе представлены около 400 телеканалов, более 60 тысяч фильмов и сериалов, а также максимальный набор дополнительных возможностей: от паузы и перемотки до «Родительского контроля». При этом к одному аккаунту можно подключить до пяти гаджетов.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Стандартные 20 ТВ-каналов уже не устраивают пользователя. Ему хочется научную передачу, фильм, сериал и любой другой контент смотреть в удобное время, а не тогда, когда их поставили в программе передач. Как результат, абоненты отказываются от стандартного ТВ и переходят на специальные сервисы. Мультимедийная платформа Wink была создана специально для самых активных и разборчивых потребителей современного контента — телевидения, фильмов, сериалов и даже книг. Особенно много пользователей присоединилось к сервису в период пандемии. Для многих Wink стал хорошим инструментом для работы, учебы и отдыха. Гибкие тарифы позволяют выбрать максимально интересный набор развлечений исходя из предпочтений и потребностей — широкий выбор контента никогда не даст заскучать. В Wink можно найти российские, а также зарубежные каналы как в прямом эфире, так и в записи».Марк Андреев, абонент «Ростелекома», г. Владимир:«Во время пандемии вся наша семья открыла для себя Wink. Я – спортивный болельщик со стажем, люблю посмотреть, а потом и пересмотреть в медленном повторе красивый гол. Жена выбрала обучающие курсы для родителей по воспитанию детей, где много полезной информации. А дочь-выпускница стала членом английского клуба: выбрала продвинутый уровень и теперь штудирует язык и подтягивает грамматику».Подключить Wink просто. Нужно скачать приложение в AppStore, GooglePlay или через Smart TV, пройти несложную регистрацию и оформить подписку. К одному аккаунту можно привязать до пяти устройств.Подробности о сервисе можно узнать на и по бесплатному номеру горячей линии 8 800 1000 800.