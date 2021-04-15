Среди пострадавших числится ещё двое человек.

Утром 15 апреля около 09:45 на 280 километре трассы М-7 «Волга» в Вязниковском районе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с погибшими. Об этом редакции сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.По предварительной информации, произошло столкновение трёх грузовых и одного легкового автомобилей. По данным на 10:30 известно о троих погибших и двух пострадавших.На месте аварии работают сотрудники полиции и экстренных служб.Движение участке автодороги затруднено. Сотрудники ОГИБДД осуществляют регулирование.Подробности уточняются.