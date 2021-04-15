Проектировщикам не хватило двух месяцев, которые отвёл губернатор Владимир Сипягин.

Во Владимирской области продолжаются попытки узаконить «лишние» этажи в , расположенной в микрорайоне «Коммунар». В начале апреля истекли два месяца, которые давались НПО «Тектоника» для согласования нового проекта объединённой зоны охраны объектов культурного наследия во Владимире.И вот, пару дней назад замгубернатора Владимирской области Роман Годунин в соцсетях рассказал, на какой стадии находится решение проблемы.«По состоянию на 12 апреля во исполнение п. 8 «Дорожной карты» ООО НПФ «Тектоника» осуществляются работы по оформлению документации. Устраняются замечания Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия по графической и текстовой частям. На еженедельной основе ведутся консультации с экспертами. Дал поручение проектировщикам совместно с экспертами приложить все силы к доработке проекта, чтобы до конца апреля направить все документы на методсовет в Минкульт», - пояснил госслужащий.Напомним, что вошёл в реестр проблемных объектов Минстроя РФ. Собственниками являются 94 обманутых семьи, которые заключили с ООО «Система» договоры на 332 млн рублей. Ввести строение в эксплуатацию не могут из-за двух «лишних» этажей. Региональный Следком возбудил уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере при строительстве многоэтажки.