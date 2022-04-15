Решение принято топономической комиссией мэрии.

Во Владимире школе №28 присвоят имя адмирала Михаила Лазарева. Решение принято топономической комиссией мэрии. Причины - не уточняются.Михаил Петрович родился во Владимире в 1788 году. Он участвовал в Отечественной войне 1812 года, кругосветном путешествии и экспедиции в Антарктиду.В память о мореплавателе на Большой Московской установлена мемориальная доска, а на улице Красноармейской в его честь названа площадь.Официально школа имени известного адмирала появится после того, как решение утвердит владимирский горсовет.Напомним, что сам учреждение расположено на улице Добросельской.