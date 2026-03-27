В предстоящие выходные профессиональные футбольные клубы Владимирской области стартуют в новом сезоне лиги «2Б» первенства России. Всего во второй группе за награды поборются 15

В предстоящие выходные профессиональные футбольные клубы Владимирской области стартуют в новом сезоне лиги «2Б» первенства России. Всего во второй группе за награды поборются 15 коллективов, среди которых выступят владимирское «Торпедо» и муромский футбольный клуб «Муром». Об этом сообщили в Минспорта области. Первые матчи наши команды проведут на выезде уже в это воскресенье, 29 марта. Владимирцы сыграют