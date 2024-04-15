На текущей неделе жителей Владимирской области ожидает переменчивая погода.

На текущей неделе жителей Владимирской области ожидает переменчивая погода. Об этом рассказала регионального правительства, ссылаясь на данные российских синоптиков.Если с понедельника по четверг дневная температура воздуха будет находиться в районе +10 градусов Цельсия, то уже пятницу столбики термометров резко устремятся к 20-градусной отметке. А в выходные вновь похолодает до +12 градусов.Всю неделю будет облачно, ожидаются дожди.