Ксения Собчак и Константин Богомолов пережидают карантин в загородном доме в Подмосковье. Пара часто гуляет на природе, однако, похоже, что режим самоизоляции негативно влияет на супруга журналистки.

Ксения Собчак и Константин Богомолов пережидают карантин в загородном доме в Подмосковье. Пара часто гуляет на природе, однако, похоже, что режим самоизоляции негативно влияет на супруга журналистки.Звезда экранов обнародовала странные кадры с участием режиссера. Знаменитость прижимается к дереву, отделяет небольшую часть коры и отправляет в рот. Затем Константин Богомолов замечает, что его снимают, и набрасывается на жену."Все-таки главная беда подмосковья -это короеды! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – уверена Ксения Собчак. Пользователи Сети тут же поставили "диагноз" мужу теледивы. "Белая горячка. Срочно запускайте свой традиционный алко стрим", – написал один из фолловеров.Другие же не поняли юмора, высказав свое недовольство. "Где смеяться?", "Похоже от коры потом классные глюки и новые сюжеты", "Богомолы вроде кору не едят", "Белочка что ли ?", – уточнили они.Многим же шутка вполне понравилась, и народ продолжил острить под видео: "Вы созданы друг для друга", "Выглядит жутковато", "Думала в конце он заржет, но нет, сдержался 🙈", "Когда закончились деньги на еду", "Короеды не кушают лошадок, Ксюша не волнуйся!"Публикация от (@xenia_sobchak) 14 Май 2020 в 6:38 PDTСтоит отметить, что Ксения Собчак и Константин Богомолов часто разыгрывают друг друга. Например, недавно журналистка рассказала, что специально сохранила в своем телефоне интимные фото другого мужчины. После она как бы невзначай показала эти снимки супругу. "Была пятиминутка ревности", – призналась она.