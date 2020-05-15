Гостями пятничного выпуска шоу Судьба человека стали сестры Зайцевы. Артистки поделились с Борисом Корчевниковым сокровенным.

Гостями пятничного выпуска шоу "Судьба человека" стали сестры Зайцевы. Артистки поделились с Борисом Корчевниковым сокровенным.Елена призналась ведущему, что у нее был роман с голливудским актером. Женщина отметила, что познакомилась со звездой благодаря супругу Татьяны, который владел казино в Москве. Ник Виссоковский и Чак Норрис были партнерами по бизнесу, именно муж сестры и представил девушку знаменитости.Артистки в эфире программы "Судьба человека" признались, что даже сняли клип с участием голливудского плейбоя. Елена заявила, что Чак очень красиво ухаживал, однако она не верила в искренность его чувств. Певица посчитала, что такой мужчина, как Норрис, не создан для семьи.Также ее смущало, что вокруг актера всегда вились поклонницы. Да и сам артист был не прочь провести время с восторженными фанатками. Такое положение дел не устраивало Елену."Блудствовать я просто не хотела", – заявила Зайцева в эфире шоу "Судьба человека".В итоге отношения продлились недолго, но женщина вспоминает о тех днях с теплотой. Она добавила, что спустя некоторое время у Чака Норриса родились близнецы. Также Елена не без гордости сообщила, что сейчас голливудский актер иногда показывает клипы сестер Зайцевых своим детям.