Полное возвращение к нормальной жизни возможно только после создания вакцины от коронавируса, считает руководитель центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он озвучил сроки создания спасительного лекарства.
Полное возвращение к нормальной жизни возможно только после создания вакцины от коронавируса, считает руководитель центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он озвучил сроки создания спасительного лекарства.
Коронавирус никуда не уйдет и будет существовать с человечеством как многие другие вирусы, уверен ученый. По его словам, возвращение к прежней жизни в полном объеме произойдет только после начала вакцинации.
Когда изобретут спасительное лекарство – этим вопросом сейчас задаются во всех странах. В России работы над вакциной от коронавируса не прекращаются ни на секунду.
Гинцбург считает, что ждать препарата осталось не так уж долго. По его мнению, российские ученые могут изобрести вакцину от коронавируса и зарегистрировать ее в течение ближайших нескольких месяцев. После этого эпидемия COVID-19 перейдет в управляемую фазу, сказал специалист в эфире .
Исследование вакцины от коронавируса завершится в июне, а в сентябре можно приступить к ее государственной регистрации, сказал на недавнем совещании с президентом Владимиром Путиным глава научного центра "Вектор" Ринат Максютов. По его словам, препарат будет тестироваться на 300 добровольцах.
за последние сутки выявлен у 10 598 человек. За это же время выздоровели 4 696 пациентов. Всего в нашей стране COVID-19 заболели более 262 тысяч человек.
С 12 мая в России окончен единый период нерабочих дней. Регионы приступили к отмене ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Гражданам разрешили гулять, открылись небольшие магазины.
15 Май 2020 в 12:43 PDT