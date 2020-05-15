Полное возвращение к нормальной жизни возможно только после создания вакцины от коронавируса, считает руководитель центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он озвучил сроки создания спасительного лекарства.

Полное возвращение к нормальной жизни возможно только после создания вакцины от коронавируса, считает руководитель центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он озвучил сроки создания спасительного лекарства.Коронавирус никуда не уйдет и будет существовать с человечеством как многие другие вирусы, уверен ученый. По его словам, возвращение к прежней жизни в полном объеме произойдет только после начала вакцинации.Когда изобретут спасительное лекарство – этим вопросом сейчас задаются во всех странах. В России работы над вакциной от коронавируса не прекращаются ни на секунду.Гинцбург считает, что ждать препарата осталось не так уж долго. По его мнению, российские ученые могут изобрести вакцину от коронавируса и зарегистрировать ее в течение ближайших нескольких месяцев. После этого эпидемия COVID-19 перейдет в управляемую фазу, сказал специалист в эфире .Исследование вакцины от коронавируса завершится в июне, а в сентябре можно приступить к ее государственной регистрации, сказал на недавнем совещании с президентом Владимиром Путиным глава научного центра "Вектор" Ринат Максютов. По его словам, препарат будет тестироваться на 300 добровольцах.за последние сутки выявлен у 10 598 человек. За это же время выздоровели 4 696 пациентов. Всего в нашей стране COVID-19 заболели более 262 тысяч человек.С 12 мая в России окончен единый период нерабочих дней. Регионы приступили к отмене ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Гражданам разрешили гулять, открылись небольшие магазины.15 Май 2020 в 12:43 PDT