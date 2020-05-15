Российские ученые сделали важное открытие, которое поможет вылечить рак у Заворотнюк. Они научились уничтожать злокачественные опухоли с помощью вирусов.

Российские ученые сделали важное открытие, которое поможет вылечить рак у Заворотнюк. Они научились уничтожать злокачественные опухоли с помощью вирусов.О перспективной технологии директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал президенту Владимиру Путину. Пока этот способ лечения экспериментальный. Среди добровольцев, которые испытывают его эффективность, и актриса Анастасия Заворотнюк.О том, почему звезда еще не начала применять подобранную терапию, рассказал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков. Он объяснил, что у артистки наметилась ремиссия. Ее муж Петр Чернышев попросил подождать с экспериментами над супругой.Эксперт отметил, что специалисты уже провели тестирование в культуре клеток и уже знают, какой вирус на нее действует. Также он сообщил, что вирусы подбираются индивидуально под пациента, поскольку не существует двух одинаковых опухолей.11 Мар 2019 в 12:44 PDTПо словам Петра Чумакова, клетки из опухоли Анастасии Заворотнюк у них в лаборатории "хорошо пошли". Они размножаются, и теперь ученые могут выработать их столько, сколько необходимо для дальнейших исследований."Это хорошо еще и потому, что на основе этих клеток можно сделать вакцину", – заявил эксперт. Специалисты намерены взять эти клетки, заразить их вирусом, а потом ввести в организм. Это должно стимулировать иммунитет актрисы.