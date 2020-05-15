Количество заболевших коронавирусом в России превысило 262 тысячи человек. Свежи цифры опубликовал оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Количество заболевших коронавирусом в России превысило 262 тысячи человек. Свежи цифры опубликовал оперативный штаб по борьбе с эпидемией.За последние сутки выявлено 10 598 случаев коронавируса в России. За то же время полностью выздоровели 4 696 человек, 113 умерли. Всего в России зафиксировано 262 843 случая заражения новой инфекцией.Почти половина заболевших COVID-19 выявлено в Москве – 4 748 человек. На втором месте Московская область – 945, на третьем находится Санкт-Петербург – за сутки в северной столице зафиксирован 541 случай заражения коронавирусом.Днем ранее коронавирус в России был выявлен у 9 794 человек, включая 4 712 в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин объявил о начале массового тестирования на COVID-19 в городе с 15 мая. По его словам, имуноферментный анализ крови позволит проводить 100 тысяч тестов в день, а в перспективе довести их количество до 200 тысяч.Новость дополняется.