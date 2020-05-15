Гоша Куценко поделился снимком, на котором Лера Кудрявцева – брюнетка. Фото вызвало море откликов.

Гоша Куценко поделился снимком, на котором Лера Кудрявцева – брюнетка. Фото вызвало море откликов.В своем инстаграм-аккаунте артист показал редкий кадр из 90-х. На нем они позируют с Лерой Кудрявцевой и Игорем Верником.Телеведущая поразила пользователей соцсети своим образом.Гоша Куценко, как и многие звезды в режиме самоизоляции, подвергся ностальгии. Он с юмором отметил, что в 90-х "мы все были вампирами". Он имел белый цвет лица и то, что с тех пор знаменитости почти не изменились.Поклонники были поражены видом Леры Кудрявцевой. Они сочли, что телеведущая очень эффектно выглядела в образе брюнетки. Многие посчитали, что с темным цветом волос она выглядит лучше, чем белокурой.14 Май 2020 в 12:13 PDTОтметим, Лера Кудрявцева счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Ранее многие горячо обсуждали 16-летнюю разницу в их возрасте. Некоторые со злорадством отмечали, что вскоре знаменитость будет выглядеть, как мама спортсмена.Однако недавно доказала, что в свои 49 лет может дать фору молодым красоткам. Она поделилась семейным портретом. На снимке ведущая похожа на студентку, но никак не на зрелую женщину.