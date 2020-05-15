Появились данные о том, что скандально известное телешоу на Первом канале Пусть говорят могут закрыть. Журналисты связались с ведущим Дмитрием Борисовым, чтобы тот высказался на эту тему.

Появились данные о том, что скандально известное телешоу на Первом канале "Пусть говорят" могут закрыть. Журналисты связались с ведущим Дмитрием Борисовым, чтобы тот высказался на эту тему.Недавно на шоу "Пусть говорят" отметился бывший муж эксцентричной певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов. Передача была приурочена к разводу пары, которые решили расстаться после почти десяти лет брака. Не обошлось и без скандальных подробностей.Выяснилось, что будто бы Дмитрий Иванов изменял жене (тот это категорически отрицает), а Лолита Милявская захотела доказать через суд, что ее брак и вовсе был фиктивным. Якобы Дмитрий изначально не планировал создавать семью, а хотел лишь получить через жену израильский паспорт.Разбирательства длились на протяжении нескольких месяцев. В итоге, Лолита Милявская устала добиваться вожделенной свободы. Она отказалась от всех своих притязаний к мужу, и их быстренько развели.После того, как в эфир вышла эта передача с Дмитрием Ивановым, появилась информация о закрытии шоу "Пусть говорят". Всему виной коронавирус. Якобы один из гостей оказался заражен, о чем стало известно только спустя пару дней.18 Мар 2019 в 10:35 PDTРепортеры связались с Дмитрием Борисовым, однако тот оказался не в курсе этой информации про заражение. ", у нас все в порядке. Мы внимательно относимся к здоровью наших гостей, экспертов и сотрудников", – сообщил телеведущий. Он отметил, что тестирование на шоу проводится регулярно, и если вдруг выясняется, что у кого-то из сотрудников был контакт с зараженным, то тот немедленно отправлялся на карантин."Они не соприкасаются с участниками команды. Мы , съемки продолжаются, закончилась эфирная неделя. Сейчас конкретно готовим прямой эфир, посвященный "Евровидению", который состоится в субботу", – рассказал Дмитрий Борисов.