По двум из трёх критериев у Владимирской области очень хорошие показатели

14 мая Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин устроил «мозговой штурм» с бизнес-сообществом региона, в ходе которого стало ясно, как область планирует снимать ограничительные меры из-за коронавируса.По информации пресс-службы Белого дома, на заседании обсуждали предложения по снятию ограничений с бизнеса.«Повторюсь: мы должны делать очень аккуратные, выверенные шаги, опираясь на ежедневные показатели санитарно-эпидемиологической ситуации. Несомненно, в интересах всех жителей области поскорее на 100 процентов запустить экономику региона, но нельзя допустить, чтобы ценой этому стали человеческие жизни», – отметил Губернатор.В Роспотребнадзоре рекомендуют начинать смягчать ограничения, когда:Коэффициент распространения коронавирусной инфекции снизится до 1 (один инфицированный будет заражать не больше одного человека).В больницах будет свободно не менее 50% коек для пациентов с коронавирусом.Ежедневно на COVID-19 должно проверяться не менее 70 человек на 100 тысяч жителей.По двум из трёх этих критериев у Владимирской области очень хорошие показатели, однако выходить из ситуации всё равно пока рано. 18 мая пройдёт очередное заседание оперативного штаба, на котором обсудится возможность открытия специализированных магазинов непродовольственных товаров с отдельным входом и площадью торгового зала до 50 кв. м, туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.