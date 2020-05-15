15.05.2020

2020-05-15 08:15:03

«Хрустальному» мальчику из Гусь-Хрустального необходима срочная операция

Алексей Чудаков родился с генетическим заболеванием и перенес уже много операций и курсов лечения. Сейчас у него отличные шансы жить нормальной жизнью самостоятельно ходячего человека. Остался последний рывок. О молодом человеке, у которого всё получится - наш репортаж.

Лёше 14. И он не просто хочет, он обязательно станет хирургом.

Алексей Чудаков: «Да, хирургом. Эта мечта у меня, наверное, лет с пяти. И почему - не знаю. Но стану хирургом, по-любому».

Уверенность базируется на ежедневной упорной работе. За все годы обучения - ни одной четверки в четверти. Спорт - обязательно. Педали, упражнения на мяче, шведская стенка - по три тренировки в день. Плюс комплекс гимнастических упражнений - сейчас его пришлось сократить, потому что начались боли в оперированной голени. У Алексея - несовершенный остеогенез, очень хрупкие кости, врожденное генетическое заболевание. Хотя сейчас, пожалуй, и не скажешь, сколько ему и его маме пришлось пережить.

Елена Чудакова, мама Алексея: «К ортопедам уже стали ездить, искать что-то, как-то лечить. И сказали, что в роддоме, как говорится, переломали всего. Сломаны там были и, как сказать, и плечевая кость, по-моему, вот бедро, ручки ножки - как-то так».

Больше 10 лет Леша наблюдается в московской клинике. Пройдено 16 курсов лечения препаратом памидронат. Леша перенес несколько операций по установке телескопических штифтов, которые выравнивают ноги и удлиняются по мере роста. Но сейчас мальчик стал активно расти, нагрузка на ноги увеличилась и появилась деформация, а вместе с ней - боль и необходимость в костылях. Нужна ещё одна операция для установки нового штифта.

Елена Орлова, педиатр Центра врожденной патологии клиники "Глобал Медикал Систем": «Благодаря правильному лечению у мальчика снизилась частота переломов, кости стали плотнее. Леша может самостоятельно ходить и практически не имеет ограничений в повседневной жизни. Алёша ждёт операцию по исправлению деформации правой голени после операции мальчику потребуется возобновление медикаментозного лечения Памидронатом для повышения плотности костей».

Алексей Чудаков: «На ближайшее время планы - ну, это все-таки съездить на операцию, сделать эту операцию на голени. Потом начать восстанавливаться и все-таки ходить. Потому что сейчас только она мне мешает. Я стремлюсь к тому, чтобы начать ходить. Потому что это нужно будет также, чтобы и хирургом стать».

Стоимость лечения - более двух миллионов рублей. В семье таких денег нет. Папа Лёши работает, мама всё время посвящает сыну. Помочь в буквальном смысле поставить парня на ноги - могут зрители «Вестей». Отправив на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом "ДЕТИ" вы пожертвуете 75 рублей. Другие способы переводов указаны на сайте Русфонда. Путь к мечте с таким диагнозом, как у Алексея непростой. Но молодой человек с хрупкими костями и несгибаемой волей уверен - всё будет хорошо.

Екатерина Максимова, Андрей Синягин

«Вести-Владимир»