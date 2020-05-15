Раскрытие информации о раке у Заворотнюк на высшем уровне объяснил адвокат Александр Добровинский. Он отметил, что диагноз актрисы, скорее всего, раскрыли с официального разрешения ее родственников.

Раскрытие информации о раке у Заворотнюк на высшем уровне объяснил адвокат Александр Добровинский. Он отметил, чтодиагноз актрисы, скорее всего, раскрыли с официального разрешения ее родственников.Юрист назвал причину информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении Анастасии Заворотнюк. Он заявил, что прежде всего, это показывает "прозрачность" деятельности ученых."Во-вторых, если это было сказано, то это вселит надежду в других людей", – приводит слова адвоката Он предположил, что близкие больной раком звезды дали согласие на раскрытие ее диагноза. Ведь в противном случае были бы нарушены этические нормы. Добровинский пояснил, что если это было сделано без разрешения родственников, то будут исковые требования с компенсацией морального ущерба.Ранее стало известно, что институт молекулярной биологии РАН принимает участие в лечении . Об этом директор института Александр Макаров рассказал президенту России Владимиру Путину.24 Сен 2019 в 1:44 PDTНапомним, в прошлом году СМИ сообщили, что артистка попала в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. 14 сентября знаменитость госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Из больницы Анастасию Заворотнюк выписали с официальным диагнозом – глиобластома.Отметим, что родные до последнего скрывали от общественности Они старались огородить частную жизнь актрисы от пересудов и сплетен. Однако из-за отсутствия информации по Сети, напротив, стали распространяться различные домыслы.