Госдума приняла в третьем чтении закон с поправками Единой России о зачислении братьев и сестер в одну школу или детский сад независимо от места жительства.

Госдума приняла в третьем чтении закон с поправками "Единой России" о зачислении братьев и сестер в одну школу или детский сад независимо от места жительства.Закон с поправками "Единой России", гарантирующий братьям и сестрам зачисление в одну школу независимо от места жительства, единогласно принят депутатами нижней палаты парламента в третьем чтении 15 июня.. Документ отменяет условие, при котором для получения приоритетного права при зачислении в одну и ту же школу или детский сад родные братья и сестры должны были иметь общее место жительства.Напомним, с подобной инициативой выступила секретарь Чувашского отделения "Единой России",член комитета по образованию и наукеГосударственной Думы РФ Алена Аршинова на партийном форуме "Большой семейный совет" 31 мая. Идею поддержал министр просвещения Сергей Кравцов"Документ прошел все необходимые экспертизы. Российские семьи — особенно многодетные — ждут от нас принятия закона, он снимает существующие бюрократические барьеры", – отметила парламентарий.Из текста закона следует, что "ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра".