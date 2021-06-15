Днем 14 июня на складе в Санкт-Петербурге загорелись покрышки и паллеты, передает . Огонь перекинулся на административное здание. Опасности происходящему добавило близкое расположение к ..

Днем 14 июня на складе в Санкт-Петербурге загорелись покрышки и паллеты, передает . Огонь перекинулся на административное здание. Опасности происходящему добавило близкое расположение к пожару газовой заправки. Однако развития ситуации по наихудшему сценарию избежать удалось. В результате ЧП никто не пострадал.