На Садовом кольце возле Нового Арбата в центре Москвы произошло ДТП. На место уже прибыли экстренные службы. Подробности произошедшего устанавливаются. Сообщается об одном ..
<a href="https://33live.ru/novosti/15-06-2021-v-centre-moskvy-proizoshlo-dtp.html" target="_blank">В центре Москвы произошло ДТП</a> - На Садовом кольце возле Нового Арбата в центре Москвы произошло ДТП. На место уже прибыли экстренные службы. Подробности произошедшего устанавливаются. Сообщается об одном ..
[url=https://33live.ru/novosti/15-06-2021-v-centre-moskvy-proizoshlo-dtp.html]В центре Москвы произошло ДТП[/url] - На Садовом кольце возле Нового Арбата в центре Москвы произошло ДТП. На место уже прибыли экстренные службы. Подробности произошедшего устанавливаются. Сообщается об одном ..