В России в возрасте 93 лет ушел из жизни летчик-космонавт Владимир Шаталов, передает . Он стал первым человеком, которому довелось произвести стыковку двух космических аппаратов на орбите ..

В России в возрасте 93 лет ушел из жизни летчик-космонавт Владимир Шаталов, передает "". Он стал первым человеком, которому довелось произвести стыковку двух космических аппаратов на орбите Земли. Проводил он эту процедуру в ручном режиме.