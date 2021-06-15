В России в возрасте 93 лет ушел из жизни летчик-космонавт Владимир Шаталов, передает . Он стал первым человеком, которому довелось произвести стыковку двух космических аппаратов на орбите ..
<a href="https://33live.ru/novosti/15-06-2021-v-rossii-umer-kosmonavt-vladimir-shatalov.html" target="_blank">В России умер космонавт Владимир Шаталов</a> - В России в возрасте 93 лет ушел из жизни летчик-космонавт Владимир Шаталов, передает . Он стал первым человеком, которому довелось произвести стыковку двух космических аппаратов на орбите ..
[url=https://33live.ru/novosti/15-06-2021-v-rossii-umer-kosmonavt-vladimir-shatalov.html]В России умер космонавт Владимир Шаталов[/url] - В России в возрасте 93 лет ушел из жизни летчик-космонавт Владимир Шаталов, передает . Он стал первым человеком, которому довелось произвести стыковку двух космических аппаратов на орбите ..