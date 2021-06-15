В ГБУЗ ОТ ВО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» начал работать отдел мониторинга факторов риска и социологических исследований. К Всемирному дню здоровья ..

В ГБУЗ ОТ ВО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» начал работать отдел мониторинга факторов риска и социологических исследований.К Всемирному дню здоровья специалисты отдела провели социологическое исследование среди студентов и преподавателей высших и средне-профессиональных учебных заведений Владимирской области на предмет приверженности здоровому образу жизни. В опросе участвовали 539 человек, из которых сторонниками здорового образа жизни оказались 13,2%.По официальной статистике, в нашей области сейчас 17% населения ведут здоровый образ жизни. Но уже к 2024 году благодаря национальным проектам и профилактической работе этот показатель должен достичь 60%.Среди студентов и преподавателей учебных заведений интерес к здоровому образу жизни велик, поэтому в 2021-2022 учебном году с учётом проведенного исследования разработают планы совместной профилактической работы. Другими словами, для достижения целевого показателя будут использованы различные методики и наработанный опыт врачей и педагогов, ведь наша общая цель - повышение качества жизни населения области.А пока период отпусков и каникул - самое время начать вести здоровый образ жизни. Что это значит?- Исключите алкоголь, курение, психотропные и наркотические вещества. Смотрите на мир всегда трезвыми глазами!- Долой гиподинамию, домашнее затворничество и гаджеты! Ежедневно спускайтесь и поднимайтесь по лестнице, больше ходите в течение дня, активно работайте по дому, гуляйте с собакой, занимайтесь плаванием, игровыми видами спорта, используйте велосипед, танцуйте на здоровье!- Пейте как можно больше чистой воды, тем более что в разных уголках нашей области есть природные источники с вкусной водой.- Включайте в рацион овощи и фрукты. Вместо шоколадки используйте на перекус огурчик или яблоко! Выбирайте продукты с низким содержанием соли и сахара.- Принимайте солнечные ванны. Они дают не только красивый загар, но и повышают настроение. Но не стоит переусердствовать: используйте солнцезащитные средства, головные уборы и загар в тени.- Ходите босиком! Это снизит риск заболевания простудой, а также будет хорошей профилактикой плоскостопия.- Вдыхайте природные ароматы. Проводите выходные за городом. Отправляйтесь на дачу, к водоёму, в горы или в лес. Природные фитонциды укрепят здоровье и помогут преодолеть переутомление.Наслаждайтесь летом и здоровым образом жизни.