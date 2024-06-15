16 июня 2024 года Центральный парк культуры и отдыха приглашает юных владимирцев на Большие...

16 июня 2024 года Центральный парк культуры и отдыха приглашает юных владимирцев на "Большие игры"16 июня 2024 года в Центральном парке культуры и отдыха для самых активных, спортивных и позитивных ребят состоится спортивно-игровая программа «Большие игры». Об этом сообщает администрация города Владимира.Гости парка смогут принять участие в спортивных забегах «Гонка героев», которые представляют собой прохождение полосы препятствий с различными игровыми заданиями на скорость, не требующие специальной спортивной подготовки от участников. Победителей забегов ждут приятные подарки.Регистрация участников начнется с 12.00, а первый старт будет дан в 12.30. Перед забегами яркие, зажигательные ведущие проведут для гостей парка энергичную и динамичную разминку.На фонтанной площади будет организованна зона настольных игр со всевозможными интеллектуальными, занимательными и развивающими играми, а также зона мега-игр: шашки, пятнашки, домино, крестики-нолики, дженга, поиграть в которые, смогут все желающие.В 14.00 для юных гостей парка пройдут веселые старты с эстафетами в «больших кедах», боями на бабуках и скачками на надувных лошадях.А в 15.00 самые смелые и активные приглашаются на аттракцион «Сумо», где в шуточной форме можно побороться с соперником, показать свои силу, ловкость и получить вкусные призы.Завершится программа мини-диско с веселыми конкурсами, танцевальными играми и флешмобами.Дополнительная информация на сайте парка