Комфортную и солнечную погоду без дождей прогнозируют синоптики во Владимирской области
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Комфортную и солнечную погоду без дождей прогнозируют синоптики во Владимирской области
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в воскресенье 16 июня ожидается комфортная и солнечная погода, до +25 градусов.
Во Владимирской области температура воздуха днем, 16 июня до +24..+25°C. Ночью столбик термометра опустится до +14°C.
Ветер северо-восточный, 4м/с.
Атмосферное давление 748 - 750 мм ртутного столба.
Народный прогноз на 16 июня 2024 года
Если при закате лучи солнышка зеркально отражаются на другой стороне неба - предстоит резка перемена погоды.
Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky