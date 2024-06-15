Комфортную и солнечную погоду без дождей прогнозируют синоптики во Владимирской области Научный...

Комфортную и солнечную погоду без дождей прогнозируют синоптики во Владимирской областиНаучный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в воскресенье 16 июня ожидается комфортная и солнечная погода, до +25 градусов.Во Владимирской области температура воздуха днем, 16 июня до +24..+25°C. Ночью столбик термометра опустится до +14°C.Ветер северо-восточный, 4м/с.Атмосферное давление 748 - 750 мм ртутного столба.Народный прогноз на 16 июня 2024 годаЕсли при закате лучи солнышка зеркально отражаются на другой стороне неба - предстоит резка перемена погоды.Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky