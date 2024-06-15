Минимальный размер оплаты труда во Владимирской области вырастет на 15% Премьер-министр РФ Михаил...

Минимальный размер оплаты труда во Владимирской области вырастет на 15%Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании заявил, что с 2025 года в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 15%. Его размер составит более 22 тыс. рублей в месяц.«Еще одна задача — дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда. Со следующего года он будет увязан с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в экономике, и составит фактически половину от такого показателя», — добавил премьер-министр.Напомним, что с 1 января 2024 года МРОТ во Владимирской области составляет 19 242 рубля. Это следует из нового Федерального закона от 27.11.2023 N 548-ФЗ.Кроме того, с 1 июня 2024 года в 33-м регионе начали действовать сразу несколько важных нововведенийФото сгенерировано нейросетью Kadinsky