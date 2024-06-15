В Суздале у нетрезвого водителя конфисковали дорогостоящий снегоход Известно, что 2 октября 2023...

В Суздале у нетрезвого водителя конфисковали дорогостоящий снегоходИзвестно, что 2 октября 2023 года мужчина привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 30 000 рублей, который им не оплачен до настоящего времени, кроме того, он лишён водительских прав на 1 год 8 месяцев.Должных выводов он не сделал и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль незарегистрированного снегохода."Во время движения по бульвару Всполье в районе д. № 15А он остановлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Суздальскому району, водитель отстранён от управления транспортным средством, в ходе медицинского освидетельствования подтверждено его нахождение в состоянии алкогольного опьянения: содержание паров этилового спирта в выдыхаемом им воздухе превысило предельно допустимую концентрацию более, чем в 3,5 раза", - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Виновному назначено наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов и лишением водительских прав на 2,5 года.Снегоход марки «Ski-Doo» конфисковал в доход государства.Приговор в законную силу не вступил.Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky